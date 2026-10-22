Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Славянске и Краматорске

Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Славянске и Краматорске

Москва22 окт Вести.Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили во всех населенных пунктах в подконтрольных Киеву Краматорском и Славянском районах ДНР. Об этом сообщил глава подчиняющейся властям Украины военной администрации региона Вадим Филашкин.

В своем Telegram-канале он заявил, что для вывоза семей привлекли специализированные группы полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительно – теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин написал Филашкин в посте

Ранее стало известно, что с начала года украинские власти принудительно вывезли более 13,5 тыс. детей с подконтрольной киевскому режиму территории ДНР.