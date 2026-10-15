Москва15 октВести.С 1 января 2026 года украинские власти принудительно вывезли более 13,5 тыс. детей с подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Такие подсчеты привел ТАСС со ссылкой на публикации главы подчиняющейся Киеву военной администрации региона Вадима Филашкина.
Сообщения о принудительной эвакуации Филашкин публикует в своем Telegram-канале почти каждый день. Всего с начала 2026 года украинские власти вывезли из республики 126,5 тыс. человек, 13,5 тыс. из которых – дети.
Информация о дальнейшей судьбе перемещенных лиц не раскрывается.
2 марта глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который дает разрешение принудительно эвакуировать детей с территории активных боевых действий, не получая при этом согласие родителей.