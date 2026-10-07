ТАСС: Украину с начала 2026 года покинули около 223 тысяч граждан

С Украины за полгода выехали свыше 220 тысяч человек ТАСС: Украину с начала 2026 года покинули около 223 тысяч граждан

Москва7 окт Вести.Примерно 223 тысячи человек покинули Украину за первое полугодие 2026 года, приводит ТАСС данные Государственной пограничной службы страны.

Уточняется, что с января по июнь текущего года через украинскую границу зафиксировано около 7,130 миллиона выездов и примерно 6,907 миллиона въездов.

Отток населения с Украины наблюдается несколько лет, хотя для значительной части граждан — в первую очередь, мужчин призывного возраста — выезд остается закрытым.

В 2022 году страну покинули от 7 до 8 миллионов человек, через год — около 180 тысяч, в 2024-м — 460 тысяч, а в прошлом году — 302 тысячи.

Точное число жителей, остающихся на подконтрольной Киеву территории, остается неизвестным. По различным оценкам, эта цифра может составлять от 20 до 30 миллионов человек, говорится в материале.

Последняя к на данный момент перепись населения на Украине прошла в 2001 году.

Ранее стало известно, что Евросоюз с 2027 года начнет отказывать во временной защите военнообязанным гражданам Украины.