Число случаев депортации украинцев из Чехии удвоилось с начала 2026 года

Чехия за три месяца выдворила вдвое больше украинцев, чем за весь 2025 год Число случаев депортации украинцев из Чехии удвоилось с начала 2026 года

Москва20 авг Вести.Власти Чехии в I квартале 2026 года депортировали из страны 66 граждан Украины, что вдвое превышает показатель за весь прошлый год, сообщает РИА Новости на основе статистики от МВД Чехии.

В рамках принудительных возвращений, осуществляемых полицией Чехии, к 31 марта 2026 года возвращены 342 человека. Наиболее частыми странами назначения для выдворения стали Украина (66 человек), Молдавия (32 человека) и Вьетнам (32 человека) приводит РИА Новости данные МВД Чехии

При этом за весь 2025 год чешские власти выслали 206 человек, среди которых 33 украинца. В 2024 году из 200 депортированных иностранцев гражданами Украины были 13 человек.

Чехия с 2024 года на системной основе выдворяет украинских мужчин призывного возраста, заявил сдавшийся в плен российским бойцам военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Табунщиков.