Сдавшийся в российский плен боевик ВСУ рассказал о выдворении украинцев из Чехии Военнопленный ВСУ Табунщиков: Чехия выдворяет украинцев с 2024 года

Москва16 авг Вести.Власти Чехии с 2024 года выдворяют из страны прибывших с Украины мужчин призывного возраста, заявил украинский военнослужащий Виталий Табунщиков, который сдался в плен российским бойцам на сумском направлении, сообщает РИА Новости.

По словам 53-летнего уроженца Одесской области, в феврале 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию (СВО), он незаконно работал в Чехии, куда прибыл по туристической визе.

Затем Табунщиков вернулся на Украину, где его принудительно мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направили служить в 103-ю бригаду территориальной обороны.

У меня было два выбора: либо ехать самому на Украину, либо меня полиция депортирует и тоже сдаст властям Украины приводит РИА Новости слова Табунщикова

Два года назад чешские власти усилили рейды на различные предприятия.

Началась проверка по всем заводам. Если поймала полиция, то грозил большой штраф. Чтобы получить статус беженца, надо было, чтобы жена приехала, и через жену уже оформлять. Так у нас сделали очень многие. Если мужчина военнообязанный, полиция могла свободно его взять и отдать украинским властям пояснил Табунщиков

Пленный упомянул троих украинцев в возрасте от 26 до 43 лет, которые незаконно проживали в Чехии, имея только туристические визы. Этих украинцев остановили в супермаркетах, проверили документы и депортировали на родину.

Выдворить не могли только получивших статус беженцев всей семьей, имеющих официальное трудоустройство и вид на жительство, пояснил Табунщиков.

По его мнению, причиной таких мер стал значительный наплыв мужчин-украинцев в возрасте 20-22 лет и старше в страны Европы, в том числе в Чехию, Польшу и Германию.