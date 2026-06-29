Bild: беженцы с Украины в Германии разграбили арендованную квартиру

Тревога сменилась ужасом: в ФРГ возмутились поступком украинских беженцев Bild: беженцы с Украины в Германии разграбили арендованную квартиру

Москва29 июн Вести.Проживавшая в Германии семья украинских беженцев, устроила масштабный погром в съемной квартире, вывезя оттуда практически все вещи, написал таблоид Bild.

Инцидент произошел в городе Вандебург в федеральной земле Нижняя Саксония.

В материале издания подробно описана ситуация, когда полицейским удалось попасть в квартиру, в которой жили граждане Украины.

Чувство тревоги сменилось ужасом. Комната за комнатой становилось ясно, что произошло. Жильцы не просто собрали вещи и исчезли. Они полностью опустошили квартиру сказано в статье

Владелица жилья Натали Шелл рассказала, что арендаторы вывезли не только мебель, но и сантехнику: унитазы, раковины, краны и дверную фурнитуру. По словам женщины, украинцы демонтировали даже систему подогрева пола.

Немка призналась, что была шокирована, когда ей прислали скриншоты с фотографиями арендатора и его сына, укладывавших украденную плитку уже на Украине.

Оглядываясь назад, Шелл удивляется, как это могло остаться незамеченным: "Нас разделяет всего лишь стена" написала газета

Таблоид узнал, что принадлежащая Шелл квартира застрахована по базовому тарифу, поэтому ей компенсируют только 2 500 евро (около 218,5 тысячи рублей).

Между тем, она вложила около 50 000 евро (порядка 4,3 миллиона рублей) только в обустройство кухни, ванных комнат и в разводку инженерных коммуникаций, следует из публикации.

Ранее Еврокомиссия предложила продлить до весны 2028 года механизм приема украинских беженцев, однако не распространять его на вновь прибывших в страны объединения военнообязанных с Украины.