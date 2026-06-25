Полиция ФРГ провела рейд в "Украинском доме" по подозрению в мошенничестве

Облава прошла в "Украинском доме" в Гамбурге из-за подозрений в мошенничестве Полиция ФРГ провела рейд в "Украинском доме" по подозрению в мошенничестве

Москва25 июн Вести.Немецкие полицейские утром в четверг провели массовый рейд в центре размещения беженцев в Гамбурге, в том числе в "Украинском доме", из-за подозрений в мошенничестве с пособиями, сообщает в Telegram-канале газета Bild.

Отмечается, что облава с участием около 200 полицейских прошла в общежитиях для беженцев, в том числе в так называемом "Украинском доме".

Рейд связан с подозрениями в незаконном получении детских пособий. Всего выявлено примерно 150 подозрительных случаев.

Проверки сосредоточены, в частности, на предполагаемых случаях подделки удостоверений личности и гражданства, а также на фактическом присутствии соответствующих лиц и их детей говорится в сообщении

Проверки сосредоточены, в частности, на предполагаемых случаях подделки удостоверений личности и гражданства, а также на фактическом присутствии соответствующих лиц и их детей.

Представители Федерального агентства по труду проверяли, действительно ли зарегистрированные в общежитии люди и их дети там проживают. Всего в общежитии зарегистрированы порядка 1 тысячи человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что украинские беженцы в ФРГ стали предметом торга для Киева.