Украинцы уезжают из страны из-за проблем с энергетикой и ухудшения условий жизни

Подполье: жители Украины покидают страну, чтобы не сидеть в холодных квартирах Украинцы уезжают из страны из-за проблем с энергетикой и ухудшения условий жизни

Москва20 окт Вести.Все больше жителей Украины в преддверии холодов уезжают из страны, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам собеседника агентства, на пограничных пунктах пропуска скапливаются огромные очереди из автотранспорта, большая часть из которого – обычные легковушки и автобусы.

По сообщениям наших людей в пограничной службе, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" люди стоят в очереди до 40 часов. На "Рава – Русской" – больше суток … Люди активно уезжают из страны, причем эта волна пошла именно в октябре, когда до зимы осталось совсем немного рассказали в подполье

Украинцы покидают страну прежде всего из-за энергетического кризиса, пояснили в подполье. Этой зимой ожидаются масштабные отключения электроэнергии в крупных городах, а в некоторых районах Киева люди уже сейчас сидят в холодных и темных квартирах почти круглосуточно – свет дают лишь на полтора-два часа в день.

Еще одной причиной массового бегства из страны является отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Люди ждут прекращения огня, но на деле военно-политическая ситуация в стране только обостряется.

Не последнюю роль играет и серьезное ухудшение условий жизни. На фоне дефицита бюджета правительство Украины экономит на всем, но страдают в итоге обычные люди: сокращается финансирование социальных программ, бюджетники не получают вовремя выплаты, а цены растут каждую неделю, отметил представитель подполья.

Ранее политолог Марек Мишкевич заявил, что Польша может столкнуться с массовым наплывом украинцев, которые хотят "перезимовать" в Европе.