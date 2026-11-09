Москва9 ноя Вести.Жители украинской столицы, преимущественно оставшейся без энергообеспечения, а также жители регионов Украины попытаются покинуть территорию страны. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, предприятия, которые ранее функционировали на Украине, закрываются, а малый и средний бизнес умирает. Собственники мелких заведений пытаются распродавать свои активы, чтобы впоследствии выехать из страны.

Когда Зеленский говорит, что война подорожала, это абсолютно справедливо, исходя из того, что возможности самой Украины сокращаются, промышленность перестает работать. К тому же малый и средний бизнес фактически уже умер; собственники пытаются продать его за копейки. Это говорит о том, что люди голосуют ногами уверен он

Он отметил, что люди не собираются жить в этой стране, и как только они распродадут все, что можно распродать, то будут пытаться покинуть Украину.