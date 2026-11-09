Килинкаров: украинцы понимают, что их ждет страшная зима Килинкаров: украинцы винят свои власти в проблемах с электроэнергией

Москва9 ноя Вести.Жители Украины винят местные власти и киевский режим в проблемах с электроэнергией, они понимают, что их ждет страшная зима. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Идея людей, которые выходят на улицу, очень простая. Они говорят: "Почему в этом доме свет есть, а у нас нет?". Сначала они предъявляют претензии коммунальным службам, потом местным органам власти, потом смотрят в гору и задаются вопросом: "Если вы не можете обеспечить эффективную защиту города, ищите политические решения этого вопроса" сказал экс-нардеп

По его словам, из-за проблем с энергетикой украинцы говорят только о двух решениях этого вопроса.

Люди понимают, что на самом деле зима будет страшная, и по большому счету ничего с этим сделать власти не могут… Они говорят: "Закончите эту войну или защитите объекты генерации, дайте нам возможность нормально, в комфортных условиях проживать" отметил Килинкаров

Ранее сообщалось, что в Киеве, Киевской области, а также Днепропетровске введены экстренные отключения света.