Москва9 ноя Вести.В Киеве не осталось собственной генерации электроэнергии, город получает энергию непосредственно с атомных станций. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Если говорить о точечных ударах по энергетической системе, то в той же столице Украины не осталось своей генерации вообще. А что касается возможности ее восстановления, даже специалисты говорят, что если удастся что-то восстановить, то на уровне 15% от тех объемов, которые она выдавала до всех атак. Это говорит о том, что Киев фактически получает электроэнергию напрямую с атомных станций