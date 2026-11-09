Москва9 ноя Вести.Украинской столице грозит полный коллапс при остановке очистных установок. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Поскольку Киеву недостаточно электроэнергии, то возникает вопрос, насколько генерации хватит для электрообеспечение систем канализации, уточнил он.

Исходя из того, что генерации у Киева нет, многие жители обзавелись преобразователями энергии, которые позволяют сутки-трое иметь эту электроэнергию у себя в квартире. Но это никак не решает их вопрос проживания в мегаполисе. Потому что, кроме прочего нужен лифт, если дом, например, в 30 этажей. К тому же сеть канализационных коммуникаций необходимо снабжать энергией. Она подпитывается генераторами. Пока на это хватает мощности, она еще работает. Но если с этим будут проблемы, то будет полный коллапс