Москва11 октВести.Одним из негативных сценариев развития ситуации на Украине может стать коллапс систем жизнеобеспечения больших городов. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Youtube-каналу издательской группы Axel Springer.
Экс-министр иностранных дел назвал ситуацию на Украине тяжелой и добавил, что положение населения страны станет только хуже.
Думаю, самым страшным станет коллапс систем жизнеобеспечения крупного городасказал Кулеба
По его словам, Украину ждут трудности с электро- и водоснабжением, а также проблемы с функционированием канализации.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате российских ударов. Сегодня без энергоснабжения остались сразу четыре района украинской столицы. В Киеве были частично обесточены Оболонский, Деснянский, Подольский и Шевченковский районы. Также без света остались два района Ровненской области и сам Ровно на западе Украины.