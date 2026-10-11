Кулеба: в крупных городах на Украине может возникнуть коллапс

Украину может ожидать коллапс систем жизнеобеспечения Кулеба: в крупных городах на Украине может возникнуть коллапс

Москва11 окт Вести.Одним из негативных сценариев развития ситуации на Украине может стать коллапс систем жизнеобеспечения больших городов. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Youtube-каналу издательской группы Axel Springer.

Экс-министр иностранных дел назвал ситуацию на Украине тяжелой и добавил, что положение населения страны станет только хуже.

Думаю, самым страшным станет коллапс систем жизнеобеспечения крупного города сказал Кулеба

По его словам, Украину ждут трудности с электро- и водоснабжением, а также проблемы с функционированием канализации.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате российских ударов. Сегодня без энергоснабжения остались сразу четыре района украинской столицы. В Киеве были частично обесточены Оболонский, Деснянский, Подольский и Шевченковский районы. Также без света остались два района Ровненской области и сам Ровно на западе Украины.