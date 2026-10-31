Москва31 окт Вести.Украина окажется в крайне тяжелом положении, если в скором времени не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта.

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

Ветеран ЦРУ отметил, что этой зимой Украина может остаться без света, тепла и воды.

Если в самое ближайшее время мы не добьемся реального прогресса в поиске способа установления мира на Украине, страна окажется зимой в тяжелейшей ситуации – без электричества, отопления и, вероятно, водоснабжения… Новости, которые будут приходить с Украины в ближайшие недели и месяцы, скорее всего, будут ужасающими сказал Биб

Он отметил, что Украина сейчас находится в очень сложном положении. На передовой ВСУ не могут сдержать продвижение российских войск, а нехватка средств ПВО для защиты от ракет, БПЛА и планирующих бомб делает ситуацию критической для Украины особенно в условиях приближения зимы, подчеркнул Биб.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский рискует сорвать проведение трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта.