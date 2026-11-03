Москва3 ноя Вести.Украине придется переносить грядущую зиму в условиях распада торговой, логистической и промышленной систем, а также без стабильной подачи электроэнергии и воды в многоквартирные дома граждан. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Для тех, кто останется на зиму в крупных городах, а не уедет за город, ситуация будет особенно тяжелой, отметил эксперт.

Тем, кто находится в крупных многоквартирных домах, для них ситуация особенно тяжела, потому что они останутся без стабильной подачи электрической энергии, воды, в том числе горячей, отопления… Власти, как минимум, Киева говорят о том, что эта категория граждан должна покинуть мегаполис, отъехать в какие-то свои загородные домики. Но в городе они работают, и, соответственно, для них выезд из города означает еще и потерю рабочих мест объяснил он

По словам Колташова, зима на Украине прогнозируется не самая суровая, однако при низкой подготовленности люди все равно будут замерзать.

Переносить зиму придется в условиях распада средней крупной торговли, среднего крупного снабжения, складской системы, промышленности. Вышла из игры черная металлургия… Наряду с этим, пострадала энергетика. Энергетика будет выбиваться регулярно, то есть энергетика не будет функционировать так, как она функционировала в зиму 2025-2026 годов… Это же касается подачи воды и отопления. Как при этом будет работать вся инфраструктура, вся система центрального отопления в крупных городах – это большой вопрос. Вполне возможно, что она сломается в эту зиму добавил эксперт

В таких тяжелых условиях киевскому режиму будет непросто продолжать свою пропагандистскую работу среди населения, подчеркнул Колташов.

Зима будет настоящим испытанием для режима, который, понятно, что, скорее всего, зимой не сломается, но отношение к нему у населения может зимой сломаться. Вот это очень важный момент, потому что без электричества, как известно эти пропагандистские внушения не работают уже. Люди могут начать думать и осознавать, куда же они завели страну своим попустительством, как минимум подытожил он

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в течение недели в Киеве существует риск вспышки инфекционных заболеваний из-за длительной остановки канализационных насосных станций и отсутствия водоснабжения.