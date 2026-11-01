Минздрав Украины предупредил о риске инфекций из-за отсутствия воды Минздрав Украины: без воды и канализации в Киеве возможны вспышки инфекций

Москва1 ноя Вести.В Киеве пока не зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний, однако при отсутствии водоснабжения и канализации в течение семи дней они могут начаться. Об этом заявили в центре контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Украины.

Ранее в воскресенье в городской администрации сообщили о проблемах с водоснабжением в четырех районах Киева. 31 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что перебои с водой наблюдаются уже в девяти из десяти административных районов города.

В Киеве уже через семь дней без воды и канализации могут начаться вспышки опасных инфекций приводит УНИАН ответ ведомства

В сообщении отмечается, что длительная остановка канализационных насосных станций и отсутствие водоснабжения создают условия для распространения инфекций через грязные руки и загрязненные предметы быта. Среди основных угроз центр перечисляет холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. Подчеркивается, что вспышек пока не зафиксировано, однако они могут возникнуть при длительном отсутствии воды и нарушении работы канализации.

Депутат Верховной рады Анна Скороход 19 октября заявила, что Киев и вся Украина не готовы к предстоящей зиме. Премьер-министр страны Сергей Корецкий ранее говорил, что следующая зима может оказаться сложнее предыдущей.