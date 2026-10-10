Власти Киева призвали горожан запастись едой и водой Власти Киева призвали жителей города запастись продуктами и водой

Москва10 окт Вести.Жителям Киева следует создать запасы еды и воды, а также утеплить квартиры на случай аварийных ситуаций, заявила мэрия Киева в мессенджере Telegram.

В администрации города объяснили, что киевляне должны сделать это из-за ухудшения состояния энергосистемы города.

Киевлян призывают позаботиться об индивидуальных запасах на случай аварийных ситуаций… Сделайте запасы питьевой и технической воды… Зарядите пауэрбанки и портативные зарядные станции… Утеплите свое помещение… Позаботьтесь о запасе продуктов длительного хранения и тех, что не требуют электроэнергии для приготовления говорится в сообщении

Ранее директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рекомендовал украинцам начать запасаться топливом на 2-3 недели из-за возможных проблем с его поставками.

До этого украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал украинцев запастись водой, теплой одеждой и едой.