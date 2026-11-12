В офисе Зеленского призвали граждан готовиться к тяжелой зиме и запасаться водой Замглавы офиса Зеленского: "зима будет тяжелой, запасаемся водой и чем можем"

Москва12 ноя Вести.Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук предрекла киевлянам тяжелую зиму и призвала запасаться водой. Ее слова приводит украинское издание "Страна.ua".

Эта зима будет точно тяжелой, потому что инфраструктура… уже не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем. Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться… запасаемся водой, запасаемся, чем можем сказала Верещук

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий выразил опасение, что эта зима будет сложнее предыдущей, а украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук предупредил, что жителям страны, возможно, придется сидеть без электричества по 20 часов в сутки.

В Киеве из-за критического дефицита электроэнергии уже отключают уличное освещение. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что положение с электроснабжением в городе крайне сложное, наблюдаются перебои в работе электротранспорта и системы водоснабжения.