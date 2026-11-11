Москва11 ноя Вести.В Киеве отключают уличное освещение из-за критического дефицита электроэнергии, сообщило коммунальное предприятие "Киевгорсвет".

В Киеве временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в РФ)

Освещение сохранят на участках, от которых получают питание средства оповещения. Причиной решения "Киевгорсвет" назвал повреждения энергетической инфраструктуры, вызвавшие критический дефицит электроэнергии в городе.

С начала ноября в Киеве регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения электричества. Жители все чаще выходят на улицы с протестами: в домах нет света по пять и более суток.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко на прошлой неделе сообщил, что положение с электроснабжением в Киеве крайне сложное из-за повреждения объектов местного энергоузла. По его словам, в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжения.