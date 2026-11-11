Вакаров: украинская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби в бомжеватом виде Вакаров о делегации Украины в Абу-Даби: они плитку приехали класть?

Москва11 ноя Вести.На переговоры в Абу-Даби украинская делегация не пришла в деловых костюмах. На эту деталь обратил внимание в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" украинский политолог Василь Вакаров.

Увидел фотографию украинской делегации в Абу-Даби. Они были не то что в спортивной одежде, но выглядела так, будто заробітчани (трудовые мигранты) приехали на заработки. Я смотрю и думаю: "Е-мое, это [глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), оказывается. Тут, оказывается, [заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Сергей] Кислица". Что они, плитку приехали класть? …. Это бомжеватый вид поделился Вакаров

Возглавил украинскую делегацию на трехсторонних переговорах с Россией и США в ОАЭ руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Вместе с ним страну представляли председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, а также замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.