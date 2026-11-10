Москва10 нояВести.Делегация Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби наделена мандатом на обсуждение любых вопросов, заявил глава делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров на открытии встречи.
У нас есть мандат от [Владимира] Зеленского обсуждать все темызаявил он
По его словам, дискуссии с представителями США на протяжении последнего года, и особенно за два месяца подготовки, были очень продуктивными.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США стартовали 10 ноября и рассчитаны на два дня. В повестке - ключевые аспекты формирования новой системы европейской безопасности, при этом украинское урегулирование станет лишь одним из пунктов дискуссии.