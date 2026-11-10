Москва10 ноя Вести.Участники украинской делегации на переговорах в Абу-Даби попытались приблизиться к деловому дресс-коду, но у них не получилось сделать это. Такую оценку одежде переговорщиков из Киева дала эксперт по этикету и деловому протоколу Екатерина Богачева.

В беседе с Life.ru она пояснила, что внешний вид – это часть языка переговоров. Для таких встреч, как в Абу-Даби, ориентиром служит дресс-код "бизнес-бест", который предполагает белую рубашку, классический костюм и галстук.

В целом украинская делегация пыталась к нему приблизиться, но немного не получилось. С одной стороны – белая рубашка и костюм, но костюм должен быть темно-серым или темно-синим, а не черным сказала этикетолог

Богачева также назвала неудачным выбором черные галстуки, сравнив такое сочетание с униформой охраны и водителей. Эксперт подвергла критике и посадку костюмов представителей Украины. По ее мнению, одежда сидит не так, как должна, хотя возможность подобрать ее лучше у участников, вероятно, была. За этим поступком может стоять намеренное сообщение: "Мы приблизились к дресс-коду, но соблюдаем его вот так, потому что у нас сейчас другие дела".

Собеседница издания также негативно оценила куртку, в которой на переговоры пришел глава украинской делегации Рустем Умеров. Она отметила, что в таких обычно ездят на природу, а не на деловые переговоры.

Богачева обратила внимание и на другие детали. В частности, она отметила легкую небритость украинских переговорщиков.