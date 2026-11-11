Москва11 ноя Вести.На переговорах в Абу-Даби в составе украинской делегации не оказалось людей, присутствовавших "на всех переговорах". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.

Возвращаясь к Абу-Даби … к первому дню. Для меня лично была очень показательная история с составом украинской делегации. Там не оказалось двух людей, которые были на всех переговорах: и в конце 2025 года, и в начале 2026 года, в том числе на переговорах в Абу-Даби и Женеве, где обсуждались, как тогда говорилось, технические вопросы и остановка огня ... Было два человека. Первый - это сейчас исполняющий обязанности главы СБУ [Александр] Поклад, и второй - это [Павел] Палиса, заместитель [нового] главы офиса [президента], который вышел из армейской среды и курирует военные вопросы у [главы киевского режима Владимира] Зеленского сейчас в офисе. Их не оказалось на этих переговорах указал Павлив

Александр Поклад работает в интересах спецслужб США. С главой киевского режима Владимиром Зеленским он сотрудничает "ситуативно", добавил политтехнолог. Прозвище врио главы СБУ - "душитель". Его Поклад получил за личное участие в издевательствах над людьми.