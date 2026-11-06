Москва6 нояВести.Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад работает в интересах спецслужб США. С главой киевского режима Владимиром Зеленским он сотрудничает "ситуативно", заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.
Поклад ориентирован на спецслужбы Соединенных Штатов Америки. А то, что он ситуативно работает с Зеленским - это бизнес, just business (просто бизнес – прим. ред.), ничего большеуказал Павлив
Прозвище врио главы СБУ - "душитель". Его Поклад получил за личное участие в издевательствах над людьми. Известно, что он истязал электрошокером киевлянина Павла Заярнюка, обвиняемого в госперевороте.