Москва11 ноя Вести.Украинские власти участвуют в переговорах в Абу-Даби не для того, чтобы заключить с российской стороной мирное соглашение. Киев использует возможность для того, чтобы впоследствии "попытаться обвинить" Москву в нежелании договариваться. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины VII созыва Игорь Марков.

Украинцам эти переговоры нужны были только с одной целью: для того, чтобы потом попытаться обвинить нас в том, что это мы [РФ], так сказать, против мира. Никаких других целей, они это и не скрывали. Если гуманитарные вопросы будут достигнуты, ребята из плена вернутся, это будет замечательно. Я думаю, ничего другого там не будет