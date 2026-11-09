Сдерживающий фактор: эксперт раскрыл роль европейцев на переговорах в Абу-Даби Эксперт Коротченко: европейцы будут контролировать решения Киева на переговорах

Москва9 ноя Вести.Представители Европы, которые намерены отправиться в Абу-Даби в дни трехсторонних переговоров по украинскому вопросу, будут контролировать Киев, чтобы он не принял невыгодных для Европы решений. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Politico сообщило, что на переговорах в ОАЭ будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании.

Они там будут присутствовать и фактически модерировать действия и поведение представителей Украины. Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в каких-либо реальных договоренностях. А самое главное, чтобы под напором американцев Киев вдруг не принял те или иные невыгодные Европе решения отметил Коротченко

10-11 ноября в столице ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры по украинскому вопросу, участниками которых станут делегации из России, США и Украины.