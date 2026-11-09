Эксперт назвал вопрос, по которому можно достичь прорыва на переговорах в ОАЭ Коротченко: на переговорах в Абу-Даби возможен гуманитарный прорыв

Москва9 ноя Вести.Гуманитарный вопрос - направление, по которому можно достичь прорыва в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Если вопрос стоит, где мы можем достичь прорыва вместе с американцами - это гуманитарная проблематика. На Украине огромное количество политических заключенных. Надо уже сейчас поднимать этот вопрос, чтобы либо по линии Мелании Трамп, либо по линии Уиткофф-Кушнер, либо сам Трамп подключился к тому, чтобы Зеленский выпустил большую партию украинских политзаключенных считает эксперт

10-11 ноября в столице ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры по украинскому вопросу, участниками которых станут делегации из России, США и Украины.