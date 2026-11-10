Москва10 ноя Вести.Если наступят сильные морозы в Киеве, а в домах не будет света, воды, тепла, то люди выйдут на улицу с протестами. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, киевляне по-разному переживут грядущую зиму – все зависит от того, в каком доме они живут. Те здания, которые получили тепло от крупных ТЭЦ, отметил он, останутся без тепла. А те дома, которые подключены к малым котельным, могут быть и с теплом, и со светом, но с помощью дизельных генераторов, подчеркнул политик.

Не очень-то большая часть жителей Киева сможет пережить зиму в таких условиях. И это будет провоцировать очень серьезные конфликты и протестное настроение, потому что одна часть киевлян будет смотреть на дом, в котором свет есть, и не будет разбираться, кто этот дизельный генератор купил, почем они там эту солярку заправляют… И это будет вызывать очень серьезные, очень критические высказывания в адрес коммунальных служб, потом в отношении органов местного самоуправления будут акции протеста… Если наступит лютая зима и будут морозы, и не будет света, воды, тепла, газа и канализации, это вытолкнет людей на улицу без всякого сомнения сказал Килинкаров

По мнению политика, требования киевлян дать свет, воду и тепло обязательно перейдут к политическим.

Это будет провоцировать людей на то, чтобы усиливать это давление на власть добавил он

Ранее Килинкаров отметил, что удары ВС РФ по инфраструктуре продолжаются. По его словам, если такой режим интенсивности, как сейчас, сохранится и зима будет холодной, то последствия для Киева будут крайне негативными.