Москва10 ноя Вести.Большинство жителей Киева не сможет покинуть город на зиму. Такое мнение выразил в беседе с ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, на фоне отсутствия тепла, света и воды, часть жителей все же покидает город, однако такая возможность есть далеко не у всех.

У кого есть возможности, те точно уезжают. А у кого нет возможностей, какая бы там ситуация ни складывалась, они останутся на месте. Никуда они не поедут, потому что у них нет никакой альтернативы жилья… И самое главное, у них нет финансовой подушки безопасности, которая позволила бы им за пределами города Киева спокойно пережить эту зиму…Подавляющее большинство людей все равно останутся в городе Киеве… Не у каждого есть возможность покинуть город Киев на время зимы сказал Килинкаров

Ранее стало известно, что жизнь в Киеве оказалась практически парализована из-за масштабного блэкаута. Во многих районах города нет электричества, воды и тепла, без которых не могут работать транспорт и предприятия.