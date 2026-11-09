Подполье: в Киеве коллапс из-за блэкаута, не работает транспорт и предприятия

Подполье: блэкаут практически парализовал жизнь Киева Подполье: в Киеве коллапс из-за блэкаута, не работает транспорт и предприятия

Москва9 ноя Вести.Жизнь в Киеве оказалась практически парализована из-за масштабного блэкаута. Во многих районах города нет электричества, воды и тепла, без которых не могут работать транспорт и предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

В столице сейчас настоящий коллапс. Блэкаут парализовал транспорт и предприятия, в большинстве районов города практически нет света, воды и тепла рассказал представитель подполья

По его словам, после серии ударов на крупнейших ТЭЦ города была прекращена выработка энергии. Однако даже после ремонта ТЭЦ не смогут восстановить прежний объем выработки энергии, отметил представитель подполья.

Он добавил, что на фоне отсутствия электричества, воды и тепла город охватили стихийные протесты. Жители самых проблемных районов перекрыли крупные транспортные артерии Киева, но власти, вместо того чтобы вмешаться, принялись выяснять отношения, сваливая вину друг на друга.

Владимир Зеленский говорит, что "видел, как люди перекрыли дорогу", и приказал полиции "привести всех электриков к объекту". [Мэр Киева Виталий] Кличко в ответ развел руками и обвинил Зеленского заявили в подполье

Блэкауты в Киеве длятся уже несколько дней, сложная обстановка с энергоснабжением и в Днепропетровске. В Житомирской области также фиксируются масштабные отключения света.

Несмотря на энергетический кризис, не все жилые дома остаются без света и тепла. Выяснилось, что элитная квартира Кличко в Киеве оказалась защищена от блэкаута.