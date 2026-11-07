Элитная квартира Кличко в Киеве оказалась защищена от блэкаута, пишут СМИ "Взгляд": элитная квартира Кличко в Киеве защищена от блэкаута

Москва7 ноя Вести.В Киеве продолжаются массовые отключения электроэнергии, однако не все жилые дома остаются без света и тепла - существуют исключения. Особое внимание общественности привлекла элитная квартира мэра столицы Украины Виталия Кличко, расположенная на улице Богдана Хмельницкого. В этом доме, в отличие от большинства зданий города, не отключают электричество даже во время тотального блэкаута. Об этом пишет издание "Взгляд".

Журналисты раскрыли схему "брони" от блэкаутов: этот дом имеет статус критической инфраструктуры говорится в публикации

В материале отмечается, что в результате энергетического кризиса в украинской столице была полностью остановлена работа метрополитена и скоростного трамвая, что привело к транспортному коллапсу на дорогах города. Также говорится, что руководство Деснянского района было вынуждено обратиться к жителям с предупреждением: если блэкаут продолжится и в водопроводе не будет напора, людям придется "рыть уличные туалеты".

На фоне тотального отключения электричества и воды в большинстве районов Киева, примечательно, что в доме Кличко свет не отключался, пишет издание. Этот дом подключен к объекту критической инфраструктуры, поэтому графики аварийных отключений на него не распространяются.

По оценке специалистов, у Украины имеются достаточные энергетические ресурсы для обеспечения всех жителей. Однако ключевым фактором кризиса стало неэффективное и нерациональное распределение существующих мощностей властями.

В материале также говорится, что нынешняя ситуация с энергоснабжением оказывает значительное влияние на военные возможности ВСУ. И если ранее украинская армия могла одновременно координировать массовые налеты дронов по двум-трем направлениям, то сейчас киевскому режиму приходится копить БПЛА из-за падения объемов военного производства, выбирая только одну определенную цель на конкретную дату.