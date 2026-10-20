На Украине выяснили, что в доме Кличко в Киеве всегда есть свет

В доме Кличко никогда не отключали свет, выяснили СМИ Украины На Украине выяснили, что в доме Кличко в Киеве всегда есть свет

Москва20 окт Вести.Дом в Киеве, где находится квартира мэра Виталия Кличко, никогда не сталкивался с отключениями электричества, выяснили украинские журналисты после запроса в энергокомпанию "ДТЭК Киевские электросети".

Дом Кличко под номером 30/10 на улице Хмельницкого построен в 1901 году. От него всего несколько минут ходьбы до Крещатика. Окна здания выходят на Оперный театр и Владимирский собор.

Дом по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 30/10, вместе с другими десятью жилыми домами подключен по схеме электроснабжения к объекту критической инфраструктуры. Перечень объектов критической инфраструктуры "ДТЭК Киевские электросети" получает от КМВА. В рамках схемы подключения жилые дома являются сопутствующей нагрузкой указанного объекта, поэтому во время применения графиков отключений они не могут быть отключены отдельно от него сообщила энергокомпания

В последние недели Киев испытывает перебои с электроснабжением. В частности, 11 октября четыре района украинской столицы остались без света и воды. 19 октября после ударов по крупнейшим энергетическим объектам Киева в городе снова пропал свет. Кроме того, было частично обесточено метро и остановлены поезда.