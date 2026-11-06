Москва6 нояВести.Жителям Киева в связи с отсутствием воды, электричества и отопления в украинской столице придется самим рыть на улице туалеты. Об этом заявил глава Деснянского района города Максим Бахматов.
Политик рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании Киевского горсовета.
Так вот один депутат заместитель [мэра Киева Виталия] Кличко сказал… похоже, весь город будет копать туалеты. Потому что воды нет, отопления нет, электричества нетприводят слова Бахматова местные СМИ
Ранее киевлян предупредили о необходимости быть готовыми к "водным блэкаутам".