Глава района Киева Бахматов допустил, что горожане будут рыть туалеты на улице

Киевлянам предложили вырыть уличные туалеты Глава района Киева Бахматов допустил, что горожане будут рыть туалеты на улице

Москва6 ноя Вести.Жителям Киева в связи с отсутствием воды, электричества и отопления в украинской столице придется самим рыть на улице туалеты. Об этом заявил глава Деснянского района города Максим Бахматов.

Политик рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании Киевского горсовета.

Так вот один депутат заместитель [мэра Киева Виталия] Кличко сказал… похоже, весь город будет копать туалеты. Потому что воды нет, отопления нет, электричества нет приводят слова Бахматова местные СМИ

Ранее киевлян предупредили о необходимости быть готовыми к "водным блэкаутам".