Киев в очередной раз остался без света Отсутствие электричества погрузило Киев во тьму

Москва8 ноя Вести.Киев вечером 7 ноября в очередной раз остался без электричества: в столице Украины ввели режим экстренных отключений, городские улицы погрузились во тьму, сообщают украинское телевидение и ряд местных Telegram-каналов.

Издания прикрепляют к сообщениям видео затемненных городских кварталов.

Ранее член комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Сергей Козырь предупредил, что зимой Киев может столкнуться с "коллапсом двойного масштаба" — одновременно без света и воды.

До этого мэр Киева Виталий Кличко оценил обстановку с электроснабжением в городе как крайне сложную, пояснив, что повреждены объекты местного энергоузла. В городе приостановили движение на всех трех ветках метрополитена, а также временно прекратили подачу воды.

С 3 ноября в украинской столице периодически вводят экстренные отключения света.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 ноября заявил, что на Украине в той или иной степени повреждены все электростанции.