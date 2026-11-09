Килинкаров: судьба Украины во многом зависит от того, какой будет зима

Экс-депутат Рады Килинкаров озвучил прогноз для Украины на эту зиму Килинкаров: судьба Украины во многом зависит от того, какой будет зима

Москва9 ноя Вести.Судьба Украины во многом зависит от того, какой будет предстоящая зима. Такое мнение ИС "Вести" высказал депутат Верховной Рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Удары продолжаются, и все будет зависеть от того, насколько высокий уровень интенсивности сохранится на протяжении ближайших полутора-двух месяцев. Если такой режим сохранится, я даже не берусь предполагать, с чем войдет Украина в эту зиму. А уж с чем она выйдет, очень сложно сказать. Очень многое будет зависеть, какой будет сама зима. Если зима будет лютая, то последствия для Украины будут крайне негативными заявил Килинкаров

Эксперт отметил, что даже на примере стотысячного города проблемы с отоплением решаются крайне сложно.

Я не знаю, сколько понадобится сил, средств, возможностей и лет для того, чтобы восстановить страну, которая замерзнет этой зимой. Я помню, как стотысячный город перемерз, и всеми усилиями Украины пытались тот город восстановить. А что будет, если замерзнет вся страна? Даже не берусь прогнозировать добавил он

Ранее представители пророссийского подполья сообщили, что жизнь в Киеве оказалась практически парализована из-за масштабного блэкаута. Во многих районах города нет электричества, воды и отопления.