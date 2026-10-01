Москва1 окт Вести.Украинские власти из-за продолжающихся ударов по энергообъектам готовятся к тяжелой зиме. Ввиду угрозы затяжных блэкаутов, жителям страны, в первую очередь киевлянам, советуют подыскать альтернативное жилье. Подобные заявления звучат потому, что местное руководство не понимает, как действовать в сложившихся условиях. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, украинские власти не могут спрогнозировать, в каком состоянии энергосистема встретит зиму.

Истории по поводу людей, которым рекомендуют выехать, а никакой альтернативы им не предлагают, происходят ровно потому, что власть сама в растерянности. … Атака на Трипольскую ТЭС, откуда огромные объемы электроэнергии поставлялись на Киевский [энергоузел]. ... Как это все переделать, перепрошить для того, чтобы там обеспечить [стабильное электроснабжение]? Я думаю, ответов на эти вопросы нет. А с учетом того, что, по крайней мере, на сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что интенсивность ударов будет снижена … не знаю, с чем … [украинские власти смогут] выйти к зиме, с какими результатами, как это все просчитать. В этом плане у многих, скажем так, политиков, которые не являются членами команды [главы киевского режима Владимира] Зеленского, возникает очень много вопросов к Зеленскому сказал Килинкаров

В ночь на 30 сентября российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Поражены Киевская ГЭС, Трипольская ТЭС. Ровненская область оказалась в числе регионов, в которых зафиксированы прилеты по объектам энергетики и критической инфраструктуры.

Килинкаров прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на Украине