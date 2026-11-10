Мендель: Киев и Киевская область находятся в худшем состоянии с начала конфликта

"Наихудшее состояние": Мендель высказалась о положении Киева и Киевской области Мендель: Киев и Киевская область находятся в худшем состоянии с начала конфликта

Москва10 ноя Вести.Энергосистема и водоснабжение в Киеве и Киевской области с начала украинского конфликта еще не были в таком плохом состоянии, как сейчас.

Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Киев и окружающий его регион сейчас находятся в худшем состоянии​​​. ... Люди уже несколько дней остаются без электричества, а водоснабжение на грани срыва написала она в соцсети X

Ранее Зеленский заявил, что украинская столица столкнулась с наиболее серьезными проблемами энергоснабжения на Украине. Высказывание киевского главаря стало очередным эпизодом его продолжительного противостояния с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Кличко, в свою очередь, подчеркнул, что украинские власти почти на полгода задерживали утверждение Плана устойчивости столицы. Он также заявил, что в Киеве из-за мобилизации возникла нехватка водителей общественного транспорта.