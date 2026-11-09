Кличко упрекнул Зеленского в нехватке водителей транспорта из-за мобилизации Мэр Киева указал на нехватку водителей городского транспорта из-за мобилизации

Москва9 ноя Вести.В Киеве из-за мобилизации возникла нехватка водителей общественного транспорта. На это указал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В посте глава города раскритиковал предложение Владимира Зеленского о дополнительных автобусах и бесплатном проезде.

Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Может, их, как и электриков, наловит полиция? говорится в публикации

Ранее Кличко сообщал, что дефицит работников общественного транспорта в столице Украины достигает 40%.