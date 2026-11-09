Москва9 нояВести.В Киеве из-за мобилизации возникла нехватка водителей общественного транспорта. На это указал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В посте глава города раскритиковал предложение Владимира Зеленского о дополнительных автобусах и бесплатном проезде.
Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Может, их, как и электриков, наловит полиция?говорится в публикации
Ранее Кличко сообщал, что дефицит работников общественного транспорта в столице Украины достигает 40%.