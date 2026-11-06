Кличко: в Киеве больше автобусов, чем их водителей

Кличко заявил, что Киев столкнулся с дефицитом водителей автобусов Кличко: в Киеве больше автобусов, чем их водителей

Москва6 ноя Вести.В Киеве дефицит водителей общественного транспорта: автобусов больше, чем шоферов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, проблема остается, несмотря на то, что уже началось обучение женщин этой профессии.

Ключевая проблема очень проста: у нас больше автобусов, чем водителей. … Нам не хватает слесарей, монтажников, электриков. У нас один человек работает за двоих сказал Кличко, его слова приводят украинские СМИ

Накануне он выразил сомнение в возможности обеспечить стабильную работу объектов жизнеобеспечения украинской столицы. По итогам заседания киевского горсовета он заявил о большом количестве проблем в работе системы ЖКХ.