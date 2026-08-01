Москва1 авг Вести.Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал работу назначаемых Владимиром Зеленским глав районных администраций города. В частности, он отметил, что количество городских укрытий в Киеве не увеличивается из-за неэффективной работы руководителей администраций районов.

По словам Кличко, которые приводит ТАСС, таких укрытий в Киеве насчитывается около 4 тысяч.

Я снова возвращаюсь к вопросу о том, что районные администрации, главы районов находятся по большому счету в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже не может выговор сделать главе района сказал мэр Киева

Он призвал менять ситуацию и конструкцию на ту, которая будет работать.