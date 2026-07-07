Мэр Киева Кличко: план обороны столицы Украины так и не был согласован

Претензии без конкретики: Кличко заявил о конфликте с правительством Украины Мэр Киева Кличко: план обороны столицы Украины так и не был согласован

Москва7 июл Вести.План обороны Киева по-прежнему не утвержден ввиду продолжающегося конфликта между властями украинской столицы и правительством страны, заявил мэр города Виталий Кличко.

Мы только слышим претензии без конкретики, ходим на совещания, которые не приводят к реальному сотрудничеству. Вместе с тем, договоренности — и по поводу финансирования мер плана 50/50, и по организационным (и правовым – прим. ред.) вопросам — государство не выполняет написал он в Telegram-канале

Кличко призвал украинские власти уделить внимание вопросу, связанному с укреплением Киева, связав перспективу устойчивости столицы с вопросом существования Украины как государства.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли удары по 6 предприятиям и складу в Киеве и в Киевской области. Кроме этого, в пригороде украинской столицы, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях были поражены военные аэродромы.

Кличко назвал эту операцию Вооруженных сил России самой масштабной за весь период конфликта.