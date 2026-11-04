Москва4 нояВести.Восемь регионов Украины находятся в непростом энергетическом положении, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале Зеленский указал на многочасовые отключения водо- и электроснабжения в украинской столице, с которыми столкнулись граждане и предприятия.
Ситуация в Киеве сейчас особенно сложнаянаписал он
Глава киевского режима добавил, что трудности с электроэнергией также наблюдаются в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Экстренные отключения происходят и в южных регионах Украины.
Ранее сообщалось, что украинская столица осталась без генерации теплоэлектроцентралей. По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключения света в Киеве могут длиться до полутора суток.