Зеленский охарактеризовал ситуацию с энергетикой в Киеве как "особенно сложную"

Зеленский прокомментировал ситуацию с энергетикой в Киеве Зеленский охарактеризовал ситуацию с энергетикой в Киеве как "особенно сложную"

Москва4 ноя Вести.Восемь регионов Украины находятся в непростом энергетическом положении, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале Зеленский указал на многочасовые отключения водо- и электроснабжения в украинской столице, с которыми столкнулись граждане и предприятия.

Ситуация в Киеве сейчас особенно сложная написал он

Глава киевского режима добавил, что трудности с электроэнергией также наблюдаются в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Экстренные отключения происходят и в южных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что украинская столица осталась без генерации теплоэлектроцентралей. По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключения света в Киеве могут длиться до полутора суток.