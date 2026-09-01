На Украине призвали граждан запасаться едой и водой на 7-10 дней

Украинцам посоветовали запасаться едой и водой на случай ЧС На Украине призвали граждан запасаться едой и водой на 7-10 дней

Москва1 сен Вести.Украинцы должны запастись едой и водой минимум на 7-10 дней, заявил в эфире телеканала "Новости.live" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Катеренчук.

В первую очередь сегодня мы должны иметь дома запасы питьевой воды. Это обязательно. А также повседневные продукты, которые люди употребляют сказал он

По его словам, такого запаса должно хватить примерно на неделю-полторы. При этом, как подчеркнул Катеринчук, угрозы продуктового дефицита на Украине нет.

По информации украинского издания "Инсайдер", в стране наблюдаются серьезные перебои в работе продуктовых сетей, а полки магазинов опустели даже в крупных торговых точках. Покупатели активно закупают продукты во всех регионах. На этом фоне ожидается рост цен на продовольствие в среднем на четверть или на треть, а также возможен временный дефицит отдельных товаров.