На Украине сообщили о коллапсе в супермаркетах и пустых полках Супермаркеты Украины столкнулись с ажиотажным спросом на продукты

Москва31 авг Вести.Коллапс наблюдается в супермаркетах разных городов Украины на фоне ажиотажного спроса на продукты, пишет украинское издание "Инсайдер". На опубликованных кадрах видны пустые полки в магазинах Одессы и Черновцов.

По данным издания, жители массово закупают продукты в супермаркетах по всей стране. В частности, аналогичная ситуация наблюдается от Одессы на юге Украины до Черновцов на западе. "Инсайдер" опубликовал в своем Telegram-канале видео из магазинов этих городов.

Украинское издание "Страна" также распространило новые кадры с пустыми полками. По его данным, ранее подобные видео поступали из Киева, Винницы, Ивано-Франковска и Львова.

Финансовый аналитик Виктор Гальчинский в комментарии изданию "Новости Live" заявил, что из-за ажиотажного спроса и проблем с логистикой цены на продукты на Украине могут вырасти на 20-30%.

Ранее украинцев возмутило заявление экономиста, посоветовавшего жителям страны не беспокоиться из-за пустых полок в супермаркетах. По его словам, жители страны вполне могут обойтись без магазинов, поскольку у многих есть огороды и запасы солений с вареньем.