Москва31 авгВести.С полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области начали исчезать товары. Об этом пишет украинское издание Insider.ua.
Уточняется, что с полок магазинов исчезли бытовая химия, крупы и корм для животных.
Продукты и другие товары начали исчезать с полок гипермаркета METRO в Кривом Рогеотмечается в Telegram-канале издания
Что вызвало дефицит не уточняется.
30 августа сообщалось, что в некоторых супермаркетах Киева и Львова опустели полки с продуктами на фоне резкого роста покупательской активности.