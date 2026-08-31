Insider.ua: в некоторых магазинах в Кривом Роге с полок начали исчезать товары

В Кривом Роге с полок некоторых магазинов начали исчезать товары Insider.ua: в некоторых магазинах в Кривом Роге с полок начали исчезать товары

Москва31 авг Вести.С полок некоторых магазинов в Кривом Роге в Днепропетровской области начали исчезать товары. Об этом пишет украинское издание Insider.ua.

Уточняется, что с полок магазинов исчезли бытовая химия, крупы и корм для животных.

Продукты и другие товары начали исчезать с полок гипермаркета METRO в Кривом Роге отмечается в Telegram-канале издания

Что вызвало дефицит не уточняется.

30 августа сообщалось, что в некоторых супермаркетах Киева и Львова опустели полки с продуктами на фоне резкого роста покупательской активности.