Украинским водителям посоветовали запастись топливом на 2-3 недели Водителям Украины посоветовали сделать запасы топлива на 2-3 недели

Москва5 окт Вести.Украинским водителям следует запастись топливом на 2-3 недели, заявили украинские журналисты со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

Куюн предупредил, что сделать это нужно из-за возможных проблем с поставками топлива.

Украинским водителям советуют держать запас топлива на две-три недели – это 50-70 литров написали украинские журналисты со ссылкой на Куюна

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал украинцев запастись водой, теплой одеждой и едой.

Позднее украинское радио NV сообщило о массовых очередях в супермаркетах страны. По сведениям журналистов, украинцы начали скупать еду и товары первой необходимости.