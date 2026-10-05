Москва5 октВести.Украинским водителям следует запастись топливом на 2-3 недели, заявили украинские журналисты со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.
Куюн предупредил, что сделать это нужно из-за возможных проблем с поставками топлива.
Украинским водителям советуют держать запас топлива на две-три недели – это 50-70 литровнаписали украинские журналисты со ссылкой на Куюна
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал украинцев запастись водой, теплой одеждой и едой.
Позднее украинское радио NV сообщило о массовых очередях в супермаркетах страны. По сведениям журналистов, украинцы начали скупать еду и товары первой необходимости.