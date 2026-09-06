В городах Украины наблюдаются массовые очереди в гипермаркетах Очереди в гипермаркетах появились в разных городах Украины

Москва6 сен Вести.В украинских городах в крупных торговых сетях образовались очереди. Покупатели массово скупают продукты питания и другие товары первой необходимости. Об этом сообщает украинские радио NV.

В гипермаркетах Киева, Одессы и других городов – толпы покупателей и очереди на кассах. Люди массово скупают крупы, сахар, муку, масло и другие товары говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио NV

В начале сентября начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Катеренчук призывал украинцев запастись едой и водой минимум на 7-10 дней, при этом уверяя, что угрозы продуктового дефицита на Украине нет.

Однако, как позже писало издание Insider, торговые сети на Украине все-таки столкнулись с перебоями в снабжении базовыми продуктами питания - во многих магазинах страны практически полностью исчезли крупы, макаронные изделия, мука, соль и сахар.