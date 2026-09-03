"Инсайдер": на Украине опустели полки, в магазинах вводят лимиты на покупки

Пустые полки и лимиты на продукты: Украина столкнулась с дефицитом "Инсайдер": на Украине опустели полки, в магазинах вводят лимиты на покупки

Москва3 сен Вести.Украинские торговые сети столкнулись с перебоями в снабжении базовыми продуктами питания. Как сообщает издание "Инсайдер", во многих магазинах страны практически полностью исчезли крупы, макаронные изделия, мука, соль и сахар.

К публикации приложены видеозаписи, демонстрирующие пустые полки в супермаркетах. По данным издания, освободившиеся стеллажи вместо продовольствия заполняют пивом и газированными напитками. В последнее время сообщения о проблемах со снабжением поступают из разных городов Украины, включая Киев и западные регионы. В связи с этим во многих торговых точках уже начали вводить лимиты на покупку продуктов.

Ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Катеренчук посоветовал украинцам запасаться едой и водой на случай ЧС.