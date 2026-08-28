На Украине начали ограничивать продажу продуктов Крупнейшая сеть магазинов Украины ввела лимиты на покупку продуктов

Москва28 авг Вести.Крупнейшая на Украине сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на количество ряда товаров, которые покупатели могут приобрести в рамках одного чека. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ограничения распространяются как на покупки в магазинах, так и на онлайн-заказы.

Лимиты установлены, в частности, на мясные и рыбные консервы, крупы, макаронные изделия, масло, сахар, соль, куриные яйца и полуфабрикаты.

При попытке обойти ограничения, оформляя несколько чеков подряд, покупателю могут отказать в продаже.

Причины введения лимитов сеть "АТБ" не раскрыла.

Ранее агентство Reuters сообщило, что сельскохозяйственная отрасль Украины может столкнуться с серьезными потерями по причине перебоев в работе портовой логистики.