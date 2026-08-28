Москва28 авгВести.Крупнейшая на Украине сеть продуктовых магазинов "АТБ" ввела ограничения на количество ряда товаров, которые покупатели могут приобрести в рамках одного чека. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ограничения распространяются как на покупки в магазинах, так и на онлайн-заказы.
Лимиты установлены, в частности, на мясные и рыбные консервы, крупы, макаронные изделия, масло, сахар, соль, куриные яйца и полуфабрикаты.
При попытке обойти ограничения, оформляя несколько чеков подряд, покупателю могут отказать в продаже.
Причины введения лимитов сеть "АТБ" не раскрыла.
Ранее агентство Reuters сообщило, что сельскохозяйственная отрасль Украины может столкнуться с серьезными потерями по причине перебоев в работе портовой логистики.