Москва13 авгВести.В украинских СМИ появилась информация, что мощность оставшихся объемов производства бензина в РФ якобы составляет меньше 20% и стране сейчас не хватает 70 тысяч тонн бензина. О том, какова реальная ситуация на топливном рынке, информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя Набсовета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
Эксперт отметил, что причина таких слухов – проблемы с топливом на самой Украине. По его мнению, таким образом украинские СМИ пытаются создать видимость, что их страна находится в более выигрышном положении.
Зачем разгоняют – понятно. Потому что ситуация на Украине такова, что они вчера в новостях у себя подтвердили, что на всей левобережной Украине не осталось ни нефтебаз, ни АЗС. Соответственно, им нужно каким-то образом закрывать свою повесткууказал Гусев
По его словам, сложности на топливном рынке РФ есть, но не в таких объемах, в каких это преподносится на Украине.
Они начинают рассказывать о том, что любое дымное облачко, которое у нас есть, сразу – у нас осталось 5%, 10% бензина или керосина, или вообще ничего не осталось. Поэтому в данном случае нужно расслабиться. Люди с отсутствующими заправками и нефтебазами пытаются каким-то образом вести свою внутреннюю политику через нас и рассказать, что у них все хорошо. На самом деле, безусловно, есть сложности, но не в таких объемах, и никакой речи о прекращении авиасообщения или автомобильного сообщения на сегодня не идетсказал Гусев
Аналитик также подчеркнул, что все ключевые отрасли страны обеспечены бензином.
Безусловно, закрыты сельхозпроизводители, строительные компании, северный завоз, критически важные службы – все закрыты. По остальному, по прямым договорам, нефтяные компании закрывают по максимуму все возможные нужды. Но тут, на самом деле, уже вопрос не столько в том, сколько произвести бензина, сколько в необходимости системных мердобавил эксперт
Ранее стало известно, что правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до конца текущего года.