Эксперт разоблачил вбросы украинских СМИ о ситуации на топливном рынке РФ Эксперт рассказал о текущей ситуации на топливном рынке в России

Москва13 авг Вести.В украинских СМИ появилась информация, что мощность оставшихся объемов производства бензина в РФ якобы составляет меньше 20% и стране сейчас не хватает 70 тысяч тонн бензина. О том, какова реальная ситуация на топливном рынке, информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя Набсовета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

Эксперт отметил, что причина таких слухов – проблемы с топливом на самой Украине. По его мнению, таким образом украинские СМИ пытаются создать видимость, что их страна находится в более выигрышном положении.

Зачем разгоняют – понятно. Потому что ситуация на Украине такова, что они вчера в новостях у себя подтвердили, что на всей левобережной Украине не осталось ни нефтебаз, ни АЗС. Соответственно, им нужно каким-то образом закрывать свою повестку указал Гусев

По его словам, сложности на топливном рынке РФ есть, но не в таких объемах, в каких это преподносится на Украине.

Они начинают рассказывать о том, что любое дымное облачко, которое у нас есть, сразу – у нас осталось 5%, 10% бензина или керосина, или вообще ничего не осталось. Поэтому в данном случае нужно расслабиться. Люди с отсутствующими заправками и нефтебазами пытаются каким-то образом вести свою внутреннюю политику через нас и рассказать, что у них все хорошо. На самом деле, безусловно, есть сложности, но не в таких объемах, и никакой речи о прекращении авиасообщения или автомобильного сообщения на сегодня не идет сказал Гусев

Аналитик также подчеркнул, что все ключевые отрасли страны обеспечены бензином.

Безусловно, закрыты сельхозпроизводители, строительные компании, северный завоз, критически важные службы – все закрыты. По остальному, по прямым договорам, нефтяные компании закрывают по максимуму все возможные нужды. Но тут, на самом деле, уже вопрос не столько в том, сколько произвести бензина, сколько в необходимости системных мер добавил эксперт

Ранее стало известно, что правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до конца текущего года.